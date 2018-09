Kind (6) zwaargewond na ongeluk met grasmaaier, bestuurder aangehouden

Een kind van 6 is vanochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een grasmaaier in Kampen. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de grasmaaier is aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Kampen, die aan het werk was voor de gemeente. Hij wordt verhoord door de politie.

Het ongeluk gebeurde op een grasveld vlakbij een basisschool, in de wijk Onderdijks. Er is opvang en slachtofferhulp geregeld voor kinderen die het zagen gebeuren.

De politie heeft de grasmaaier voor onderzoek in beslag genomen.