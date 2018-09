Brits stel stierf op vakantie aan besmetting met E.coli-bacterie

Een Brits echtpaar dat op 21 augustus volkomen onverwacht stierf in een hotel in de Egyptische badplaats Hurghada, is overleden aan een besmetting met de E.coli-bacterie. Dat is gebleken uit forensisch onderzoek.

Tests van de lucht en het water in het hotel waar het echtpaar verbleef hebben niets ongewoons opgeleverd, zegt de Egyptische aanklager.

John Cooper (69) en zijn vrouw Susan (64) waren op vakantie met familie toen ze plotseling ziek werden. De man overleed in de hotelkamer, zijn vrouw in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Dokter

Omdat zich in de dagen voor de dood van het echtpaar al meer mensen dan normaal hadden gemeld bij de dokter in het vijfsterrenhotel, nam reisorganisatie Thomas Cook geen risico. Alle 307 gasten werden geƫvacueerd. Onder die gasten waren ook tien Nederlanders.

De gasten konden kiezen tussen een ander hotel of een eerdere vlucht naar huis. De Nederlandse vakantiegangers bleven, net als veel van hun Belgische en Duitse reisgenoten. Een aantal Britten brak de vakantie wel af.