Roda JC loopt maanden achter met huurbetaling voor stadion

Roda JC loopt maanden achter met het betalen van de huur van het stadion.

De Limburgse voetbalclub huurt het stadion van de gemeente Kerkrade en heeft een betalingsachterstand van ruim 200.000 euro, omdat de factuur over het tweede kwartaal nog niet is voldaan. Volgens Roda is die rekening pas net binnen.

De club heeft het financieel moeilijk door de degradatie naar de eerste divisie. Roda betaalt nu 800.000 euro per jaar voor de huur van het Parkstad Limburg Stadion.

Zware aderlating

Tijdens een commissievergadering eergisteren vroeg de directie om een huurverlaging en die vraag viel niet goed bij de raadsleden, meldt L1.

De huurverlaging is een omstreden onderwerp in Kerkrade. De gemeente nam in 2009 de hypotheek van het stadion over en schroefde de huur al terug van 1,1 miljoen euro naar 800.000 euro.

Roda-directeur Harm van Veldhoven noemt het "een zware aderlating" als de huurverlaging niet doorgaat, maar de gevolgen zijn volgens hem moeilijk in te schatten.