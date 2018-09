Bijna 500 kilo cocaïne aangetroffen bij verkeerscontrole A2

Bij een verkeerscontrole op de A2 bij Amsterdam heeft de politie gisteren 473 kilo cocaïne ontdekt in een bestelbus. De bestuurder van het busje, een 30-jarige man uit Breda, is aangehouden. De coke heeft een straatwaarde van ongeveer 19 miljoen euro.

Het waren agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid die het busje gisteren controleerden. Ze zagen dat de laadruimte leeg was, maar dat die laadruimte van binnen kleiner was dan je op basis van de lengte van de bus zou verwachten. Bij nadere inspectie van de laadruimte bleek er een dubbele wand in te zitten, Daarachter lagen 473 kilopakketten cocaïne, meldt Omroep Brabant.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.