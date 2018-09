Oud-minister Hennis (VVD) neemt afscheid van de Tweede Kamer

VVD-prominent Hennis heeft afscheid genomen als Kamerlid. Hennis gaat voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak. Ze wordt Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN in Irak en gaat de VN-missie daar leiden.

In haar afscheidsbrief aan de Tweede Kamer zegt Hennis dat het verdedigen van onze vrijheid een rode draad in haar carrière is geworden. De baan bij de VN past daar in. "Irak is een land dat voor grootse uitdagingen staat. Een land waar mensen wonen als u en ik, maar waar vrijheid geen gegeven is."

Arabisch

Kamervoorzitter Arib bedankte Hennis voor haar inzet in de Tweede Kamer maar zei het jammer te vinden om opnieuw afscheid te moeten nemen van een Kamerlid dat net was gekozen. "Zeker van iemand die bij de laatste verkiezingen 150.000 voorkeursstemmen heeft gekregen", voegde Arib daar aan toe.

Ze feliciteerde Hennis met haar "mooie en gewichtige" nieuwe baan. "Ik begrijp dat je inmiddels al een tijdje Arabisch leert", zei Arib. "Ik ben heel benieuwd hoe dat nu klinkt. Mocht je behoefte hebben aan een overhoring dan hoor ik het graag."

Aftreden

Hennis trad op 3 oktober 2017 af als minister van Defensie vanwege het dodelijke ongeluk in Mali waarbij twee militairen om het leven kwamen door ernstige tekortkomingen van defensie. De Tweede Kamer had veel kritiek op het optreden van Hennis in deze zaak. Na haar aftreden besloot zij in de Tweede Kamer te blijven zitten.

De zetel van Hennis wordt ingenomen door Thierry Aartsen, die onder vuur kwam te liggen over tweets die hij tien jaar geleden verstuurde. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemde het "domme tweets" maar vindt ze geen belemmering voor het Kamerlidmaatschap van Aartsen, die zijn excuses aanbood.