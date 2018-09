Nederland loopt miljarden mis door ongelijkheid vrouwen op arbeidsmarkt

Door de achterstelling van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt is onze economie een stuk kleiner dan die zou kunnen zijn. Dat zegt adviesorganisatie McKinsey in een onderzoek.

Als Nederland wat betreft werkende vrouwen het best zou presteren van de West-Europese landen, zou dat de economie namelijk 114 miljard euro extra opleveren. Als vrouwen hier net zoveel en op dezelfde plekken zouden werken als mannen, zou Nederland zelfs 221 miljard euro rijker kunnen zijn.

"Nederland heeft een goede basis van gendergelijkheid in de maatschappij, maar die zien we niet terug op de arbeidsmarkt", staat in het rapport. Vrouwen zijn hier bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd in managementposities, werken minder en verdienen minder dan mannen. "Het gemiddelde maandinkomen van Nederlandse vrouwen is 61 procent van dat van mannen; gemiddeld in West-Europa is dit 68 procent."

Deeltijdwerk

Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen werkt. Toch is maar een derde van het Nederlandse bruto binnenlands product te danken aan werkende vrouwen. Gemiddeld voor West-Europa ligt dat op 38 procent. Het verschil hiertussen is te verklaren doordat Nederlandse vrouwen vaak in deeltijd werken en onbetaald zorgwerk op zich nemen.

Volgens McKinsey zou het enorm helpen als Nederlandse vrouwen iets meer gaan werken. Als alle vrouwen in de zorg en het onderwijs die nu in deeltijd werken bijvoorbeeld één uur per week extra zouden werken, zouden de personeelstekorten daar volgens McKinsey in theorie opgelost zijn.

Om meer vrouwen aan het werk te krijgen, moet het voor vrouwen financieel aantrekkelijker worden om meer te gaan werken. Ook zou genderongelijkheid op het werk verkleind kunnen worden als sociale normen en opvattingen in ons land veranderen, zegt McKinsey. Vooroordelen en stereotypen belemmeren vrouwen nu nog te vaak in hun carrièremogelijkheden.

"Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen een belangrijke rol spelen om bestaande opvattingen rondom bijvoorbeeld werkende moeders en zorgende vaders positief te beïnvloeden", staat in het rapport.