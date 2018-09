Mogelijk afgelastingen in eredivisie vanwege politiestaking

De aangekondigde politiestaking van aankomend weekend heeft mogelijk gevolgen voor de wedstrijden in het betaald voetbal. De KNVB vreest dat duels uit de eredivisie of eerste divisie vanwege veiligheidsoverwegingen niet door kunnen gaan. "We zijn achter de schermen samen met de clubs en de burgemeesters keihard bezig om zoveel mogelijk te laten spelen, mocht de staking doorgaan", laat de voetbalbond weten.

Het is volgens de KNVB lastig in te schatten wanneer er duidelijkheid komt. "In theorie zou het kunnen dat alle wedstrijden niet door kunnen gaan, maar dat verwachten we niet. Elke wedstrijd wordt apart beoordeeld door de burgemeester van de speelstad. We hebben deze situatie al eens eerder gehad en toen zijn er veel wedstrijden gewoon doorgegaan", aldus een woordvoerder van de KNVB.

Komend weekend wordt een volledige speelronde afgewerkt, met vier wedstrijden op zaterdagavond en vijf op zondag.

Alleen noodhulp

De politiebonden en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voeren nog steeds onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden hebben alle politiemedewerkers opgeroepen om vanaf vrijdagmiddag hun werkzaamheden neer te leggen. Ze zullen dan alleen nog uitrukken bij noodhulpverzoeken die spoedeisend zijn. Voetbalwedstrijden vallen hier niet onder.

De minister probeert de aangekondigde acties nog via de rechter te verbieden.

Rond de wedstrijd Fortuna Sittard-FC Utrecht op 2 september zou ook actie worden gevoerd, maar agenten grepen daar toch in toen supporters van FC Utrecht hekken omtrokken en met stenen gooiden. Eerder deelden agenten onder andere ook flyers uit rond de wedstrijd PSV-BATE Borisov.