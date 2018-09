Ouderen het vaakst slachtoffer bij woningbrand

Ouderen zijn de afgelopen tien jaar het vaakst slachtoffer geworden bij woningbranden. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie.

Voor het onderzoek werd gekeken naar 287 woningbranden in de afgelopen tien jaar, waarbij 311 mensen om het leven kwamen. Van die slachtoffers was 40 procent 65 jaar of ouder, terwijl het percentage 65-plussers in de samenleving zo'n 20 procent is.