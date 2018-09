Brussel wil boetes als techplatforms te weinig doen tegen terreurcontent

Het voorstel kan flinke gevolgen hebben voor techbedrijven. In Duitsland is er sinds begin dit jaar een nieuwe wet van kracht, die voorschrijft dat content die de wet overtreedt binnen 24 uur moet worden verwijderd. Anders kan er een milljoenenboete volgen. Het leidde daar tot veel kritiek en angst voor wat men 'meningenpolitie' noemt.

Meer druk op techplatforms

Als zo'n soort wet Europabreed wordt ingezet zal de druk op techbedrijven om sneller actie te ondernemen alleen maar toenemen. Als techbedrijven in de ogen van lidstaten systematisch fouten maken, kan dat ze een miljoenen- of zelfs miljardenboete opleveren. Nu moet worden gezegd dat terroristische content zich waarschijnlijk duidelijker laat herkennen dat bijvoorbeeld haatzaaien, maar het is wel de vraag hoe de bedrijven hiermee zullen omgaan.

Platforms als Facebook, YouTube en Twitter worstelen daarnaast al jaren met het maken van de juiste verwijderkeuzes. Ook chat-app Telegram, waar bijvoorbeeld terroristen van IS veel gebruik van maken, zal de druk voelen toenemen.

"De plannen zijn een eerste aanzet", zegt Europa-correspondent Thomas Spekschoor. "Juncker houdt de ze expres vaag. In feite zegt de commissie: we willen hier meer op focussen, laten we er over praten. Vervolgens zal er met de lidstaten en het Europees Parlement hier verder over moeten worden onderhandeld." Het kan dus zijn dat de uiteindelijke plannen er anders uitzien.

Dataschandaal Cambridge Analytica

Daarnaast heeft Juncker ook voorstellen gedaan om de verkiezingen beter te beschermen. Zo wil hij sancties kunnen opleggen bij het illegale gebruik van persoonlijke data van mensen. De vrees hierbij is dat dergelijke data kan worden gebruikt om hun stemgedrag te manipuleren en daarmee de uitslag te beïnvloeden.

Dit voorstel moet een nieuw dataschandaal als die rond Cambridge Analytica voorkomen. In maart van dit jaar kwam naar buiten dat dit - inmiddels opgeheven - databedrijf zonder toestemming van miljoenen Facebookgebruikers persoonlijke data hadden verzameld. Volgens onderzoek van The London Observer en The New York Times was deze data vervolgens gebruikt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Het databedrijf heeft dat altijd ontkend.