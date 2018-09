Rapport: wijdverbreid seksueel misbruik binnen katholieke kerk Duitsland

Na de Verenigde Staten, Chili en Australiƫ is ook de katholieke kerk in Duitsland het onderwerp van een groot misbruikschandaal. Seksueel misbruik is er al decennialang wijdverbreid, blijkt uit een rapport dat in handen is van Der Spiegel.

Het gaat om 3677 gedocumenteerde gevallen van seksueel misbruik vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 2014. In een op de zes zaken kwam verkrachting voor en zeker 1670 geestelijken waren bij het misbruik betrokken. Meer dan de helft van de slachtoffers was 13 jaar of jonger. In de meeste gevallen ging het om jongens.

De aantallen zijn vermoedelijk een conservatieve weergave van de werkelijkheid, doordat veel gevallen vermoedelijk niet geregistreerd zijn.

Meer dan 38.000 documenten van 27 Duitse bisdommen zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door drie universiteiten in opdracht van de Duitse bisschoppenconferentie. Die heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Misbruikschandalen

De katholieke kerk worstelt wereldwijd met misbruikschandalen. Vorige maand werd bekend dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania 300 priesters ruim duizend kinderen hebben misbruikt. Ook in onder meer Chili en Australiƫ kwamen grote misbruikzaken aan het licht.