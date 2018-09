Tot 9 jaar cel geëist voor ontsnappingspoging met helikopter

Het Openbaar Ministerie heeft tot negen jaar cel geëist tegen de groep mannen die van plan zou zijn geweest om met een helikopter een Amsterdamse crimineel te bevrijden uit de gevangenis.

De negen mannen hebben volgens het OM in oktober vorig jaar geprobeerd om Benaouf A. te bevrijden, een Amsterdamse topcrimineel. Hij was veroordeeld tot twaalf jaar cel en zat vast in Roermond.

De ontsnapping lukte niet, doordat de politie op tijd achter de plannen kwam. Tijdens een achtervolging werd een van de verdachten door de politie doodgeschoten.

Enkele andere verdachten werden daarna gearresteerd. Vorige week kon de politie de laatste verdachte in deze zaak aanhouden.