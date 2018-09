OM: steun aan strijdgroepen heeft geen invloed op vervolging jihadisten

Het maakt voor het Openbaar Ministerie niet uit dat sommige strijdgroepen in Syrië steun hebben gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlanders die zich bij deze groeperingen hebben aangesloten en hebben meegevochten, zijn strafbaar en worden in Nederland vervolgd.

Dat heeft officier van justitie Haneveld van het Landelijk Parket benadrukt bij aanvang van een zitting tegen enkele jihadverdachten in Rotterdam. Hij reageert daarmee op de commotie rond de steun van Nederland aan 'gematigde' strijdgroepen in Syrië.

Het OM hanteert een eigen definitie voor een terroristische organisatie. "Strijdende groeperingen die erop uit zijn om een kalifaat te stichten en daarmee de huidige fundamentele politieke structuur te vernietigen, zijn aan te merken als een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk", zegt Haneveld.

Kalifaat

"Dat geldt uiteraard te meer als dit streven om een kalifaat te stichten gepaard gaat met handelingen die erop gericht zijn om de bevolking of een deel daarvan ernstig vrees aan te jagen", zegt de officier van justitie. "Maar strikt genomen is dat niet noodzakelijk."

Voor strafrechtelijke vervolging is het ook niet noodzakelijk dat een strijdgroep is opgenomen op de terrorismelijst van de EU of de VN, zegt Haneveld.

Onzorgvuldig

"Uiteraard vormt vermelding op deze lijst een bevestiging van het standpunt dat een organisatie inderdaad terroristisch is, maar er is geen enkele basis om andersom te redeneren: niet gezegd kan worden dat het niet vermeld staan op de EU- of VN-lijst maakt dat een organisatie niet aangemerkt kan worden als een terroristische organisatie."

Zelfs als blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken onzorgvuldig is geweest bij het verlenen van steun aan strijdgroepen, maakte het deelname aan deze groepen niet minder strafbaar, meent het OM.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw is gebleken dat de Nederlandse regering een gewapende groepering in Syrië heeft gesteund die door het Openbaar Ministerie als terroristisch is bestempeld.