Vrouw die mishandeling filmt zelf het ziekenhuis in geslagen

In Amsterdam is een vrouw zwaar mishandeld nadat ze een andere mishandeling had gefilmd. Dat gebeurde afgelopen maandagavond in de buurt van het Rembrandtpark.

Het slachtoffer filmde dat twee mannen een vrouw op de stoep lastigvielen en haar schopten. Toen een van de mannen zag dat zij het filmde, rende hij naar haar toe en sloeg haar hard in het gezicht. De vrouw heeft haar kaak op een paar plekken gebroken. Ze ligt nog in het ziekenhuis.

De politie heeft de beelden van de verdachten en is naar de twee mannen op zoek. De beelden staan al op enkele websites en op sociale media. Mogelijk worden ze later door de politie online gezet.