Indiase bendeleider bekent doden van tientallen truckers

Een Indiase bendeleider heeft bekend zeker 33 vrachtwagenchauffeurs te hebben gedood. De politie kwam Adesh Khamra, een kleermaker uit de stad Bhopal, toevallig op het spoor in een onderzoek naar twee dode truckers.

Toen Khamra na een achtervolging van drie dagen door de jungle van Sultanpur uiteindelijk kon worden aangehouden, bekende hij tot verbazing van de politie spontaan ruim dertig moorden.

De bekentenissen volgden elkaar in zo'n rap tempo op, aldus The Times of India, dat agenten moeite hadden alles te noteren. De moorden werden gepleegd tussen 2010 en 2018 in verschillende Indiase deelstaten.

Naast Khamra werden nog acht mensen gearresteerd voor betrokkenheid bij de moorden. Zij plunderden samen met Khamra de vrachtwagens en verkochten de goederen en trucks op de zwarte markt.

"Ik verloste ze van een zwaar leven"

De 48-jarige Khamra bekende zijn daden volgens de rechercheurs die hem verhoorden zeer koelbloedig. Hij wist elk detail over zijn slachtoffers nog te vertellen, tot de laatste maaltijd die ze hadden gegeten.

Hij volgde bij de moorden een vaste werkwijze. Meestal werd hij eerst vrienden met de truckers, vervolgens drogeerde hij ze. Als ze in slaap waren gevallen, wurgde hij ze.

Tijdens zijn bekentenissen toonde Khamra geen enkel teken van spijt. Hij vond dat hij de chauffeurs verloste van "een zwaar leven". Het is onduidelijk of Khamra nog meer moorden op zijn kerfstok heeft. Na zijn arrestatie zijn in meerdere deelstaten onopgeloste moordzaken heropend.