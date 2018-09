Gas en kolen fors duurder, energierekening consument omhoog

De energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden zal volgend jaar stijgen. Dat verwachten economen van ABN Amro. Het was al duidelijk dat meer betaald moet gaan worden door hogere belastingen. Maar door de gestegen grondstofprijzen zal de energierekening nog iets hoger uitvallen.

De prijs van gas en kolen is de laatste tijd namelijk fors gestegen; veel elektriciteitscentrales draaien op aardgas en kolen. De groothandelsprijs voor elektriciteit is nu 63 euro per megawattuur. In februari van dit jaar was dat nog 37 euro.

Belgiƫ, warme zomer, emissierechten en goede economie

Die hogere prijzen hebben verschillende oorzaken. In Belgiƫ zijn enkele (sterk verouderde) kernreactoren uitgevallen door groot onderhoud en daardoor koopt het land meer elektriciteit in Nederland en andere omringende landen. Dat werkt prijsverhogend.

En door de warme zomer draaiden airco's en dus ook elektriciteitscentrales op volle toeren. In Europa is meer gas verbruikt om die centrales draaiende te houden en daardoor zijn er nu minder gasreserves. Die moeten worden aangevuld voor het stookseizoen en dat stuwt de prijs omhoog.

Ook is de prijs van CO2-emissierechten fors gestegen. Bij het verstoken van gas en kolen gaat er veel CO2 de lucht in en daar moeten energiebedrijven dus meer voor betalen. Tot slot gaat het economisch goed in Europa en ook dat verhoogt de vraag naar energie en dus de prijs.

Hoeveel meer?

Hoeveel meer consumenten gaan betalen voor gas en elektra is nog moeilijk te zeggen. Energiebedrijven komen twee keer per jaar met een nieuw tarief, op 1 januari en 1 juli. Het tarief per januari 2019 is dus afhankelijk van hoe de groothandelsprijzen zich de komende maanden verder zullen ontwikkelen.

"We hebben nog een paar maanden te gaan", zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro. "Maar de energieprijzen zijn nu al zoveel hoger dat, zelfs als ze weer wat dalen, we nog steeds op een hoger niveau zitten dan vorig jaar."

Vereniging Eigen Huis berekende eerder al dat een gemiddeld huishouden volgend jaar ruim 150 euro meer energiebelasting gaat betalen. Hoeveel meer daar nog bij komt door stijgende prijzen, zal dus de komende maanden duidelijk worden.