'Ivoorhandel via Nederlandse veilinghuizen is vaak illegaal'

De handel in olifantenivoor via Nederlandse veilinghuizen is vaak illegaal. Volgens dierenrechtenorganisatie International Fund for Animal Welfare (IFAW) voldoet meer dan de helft van de transacties niet aan de wettelijke eisen. Daardoor wordt de populatie wilde olifanten verder bedreigd.

Vaak heeft het aangeboden ivoor niet de juiste papieren. Onlineveilinghuis Catawiki lijkt het beter te doen, maar het IFAW zegt dat ivoren objecten daar vooraf vanaf foto's worden beoordeeld, en dat mag wettelijk niet.

Alleen antiek ivoor van voor 1947 mag in de EU vrij worden verkocht. Daarmee wordt gesjoemeld, zegt de dierenrechtenorganisatie.

Centrale rol Nederland in ivoorhandel

Taxateurs en veilinghouders hebben tegen het IFAW gezegd dat er soms onjuiste rapporten worden geleverd bij ivoor dat niet antiek is. Het percentage illegaal verhandeld ivoor is daardoor waarschijnlijk veel hoger dan nu is vastgesteld.

Volgens het IFAW is Nederland een van de Europese landen met een aanzienlijke rol in de handel van illegaal olifantenivoor. Het ivoor wordt bewerkt en geëxporteerd naar Zuidoost-Azië.

D66 stelde eerder al Kamervragen aan minister Schouten over de ivoorhandel. Nederland is bereid strengere wetgeving in te voeren. Het IFAW roept de minister op dit zo snel mogelijk te doen.