VN-chef Guterres waarschuwt voor bloedbad in Syrische regio Idlib

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, vreest voor een bloedbad in de Syrische provincie Idlib als er daadwerkelijk een grootschalige militaire actie komt in het gebied. Het leger van de Syrische president Assad overweegt een aanval op de provincie, het laatste bolwerk van rebellen en terroristische groeperingen in Syrië.

Guterres riep Iran, Rusland en Turkije op om "alles te doen wat mogelijk is" om ervoor te zorgen dat burgers in Idlib beschermd worden.

"Het is absoluut noodzakelijk dat een grootschalige strijd wordt vermeden", zei hij. "Een strijd betekent ongetwijfeld een humanitaire nachtmerrie, niet te vergelijken met enige andere ramp in het bloedige conflict in Syrië."

Onhoudbaar

De VN-chef zei wel te begrijpen dat de huidige situatie in Idlib "niet houdbaar is" en dat "de aanwezigheid van terroristische groeperingen niet getolereerd kan worden". "Maar Iran, Rusland en Syrië moeten een oplossing vinden, waarbij de terroristische groeperingen worden geïsoleerd en waarbij de burgerbevolking niet de prijs hoeft te betalen voor de problemen in Idlib", zei Guterres.

De afgelopen week zijn al ruim 30.000 inwoners op de vlucht geslagen na bombardementen door Syrische regeringstroepen en Russische vliegtuigen. Er wonen in het gebied nog zo'n drie miljoen mensen. De laatste jaren zijn veel rebellen en hun families naar het gebied gebracht als onderdeel van een overeenkomst met de regering in Damascus. Daarbij trad de VN vaak op als bemiddelaar.

Geen oplossing

Vrijdag probeerden de Iraanse president Rouhani, de Russische president Poetin en president Erdogan van Turkije nog tot een oplossing te komen voor Idlib. Iran en Rusland zijn voorstander van een militair offensief om Idlib te veroveren op rebellen, terwijl Turkije juist een staakt-het-vuren wil. De drie landen kwamen er met elkaar niet uit.

President Erdogan vreest dat een militair ingrijpen leidt tot een enorme vluchtelingenstroom naar Turkije, terwijl Rusland en Iran pleitten voor de "totale vernietiging" van terroristen.

In een ingezonden brief in de Wall Street Journal waarschuwde Erdogan gisteren dat een offensief van Syrische regeringstroepen in Idlib niet alleen gevolgen heeft voor Turkije, maar ook voor Europa en de rest van de wereld. Ook hij zegt dat een offensief in Idlib zal "eindigen in een bloedbad, met onschuldige Syriërs als slachtoffers".