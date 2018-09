Oud-minister Curaçao die vermoedelijk moord plande uitgeleverd

George Jamaloodin, de voormalige minister van Financiën op Curaçao, is uitgeleverd door Venezuela. Jamaloodin wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de moord op de populaire politicus Helmin Wiels, op 5 mei 2013 op een strand ten zuidoosten van Willemstad. De schutter, Elvis K., heeft een levenslange celstraf gekregen en zit vast in Nederland.

Jamaloodin kwam dinsdagmiddag vanuit Caracas aan op het vliegveld van Willemstad in Curaçao, begeleid door een arrestatieteam. Na zijn aankomst is hij direct aangehouden en in verzekering gesteld.

Het uitleveringsverzoek dateert van maart vorig jaar. Het Hooggerechtshof in Venezuela ging daarmee akkoord, hoewel het land geen uitleveringsverdrag met het Koninkrijk der Nederlanden heeft. De minister van Buitenlandse Zaken in Caracas weigerde lang zijn handtekening te zetten, waardoor Jamaloodin ruim anderhalf jaar huisarrest had in Venezuela.

Verduistering

De partijgenoot van de inmiddels veroordeelde ex-premier Gerrit Schotte wordt verdacht van meer strafbare feiten. Zo beticht het Openbaar Ministerie hem van het verduisteren van ruim 215.000 euro aan subsidiegelden.

Ook misbruikte hij zijn macht als minister van Financiën door een inkeerregeling te bedenken voor zijn halfbroer en loterijkoning Robbie dos Santos die miljoenen euro's belastingschuld had. Diezelfde broer zou de moord op Wiels voor Jamaloodin hebben gefinancierd.

Veroordeeld

De rol van de ex-minister kwam uitgebreid aan bod tijdens de rechtszaken van de planners en schutters van de moord op Wiels. Op basis van dat dossier is een andere man met wie Jamaloodin afspraken gemaakt zou hebben voor de moord, tot 26 jaar cel veroordeeld. Ook hij zit zijn straf uit in Nederland.

Het Openbaar Ministerie hoopt met de aanhouding van Jamaloodin, vijf jaar na de moord op Helmin Wiels, dat hoofdstuk af te kunnen sluiten.