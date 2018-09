Yordi haalt zijn auto op uit parkeergarage met scheuren, 'Ik vind het wel eng'

De parkeergarage is intussen gestut en er wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van de scheuren. Van instortingsgevaar is in ieder geval geen sprake meer volgens de gemeente. "We beraden ons nu of het definitief veilig is", zegt een woordvoerder. De gemeente overweegt om alle Almeerse parkeergarages te inspecteren.

Geen overeenkomst met Eindhoven

De sluiting van Almeerse parkeergarage werpt de vraag op of er gelijkenissen zijn met de parkeergarage in Eindhoven die in mei vorig jaar instortte.

Volgens bouwkundige Wico Ankersmit hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. "De enige overeenkomst tussen de twee is dat het allebei parkeergarages zijn", zegt hij.

In Eindhoven lag het probleem bij de vloerconstructie, in Almere lijkt het te gaan om de constructie die de parkeervloer draagt. "Het ging bij allebei om betonconstructies, maar die in Almere is veel ouder. Ik denk dat die tijdsgeest met name een rol speelt."

Ook over andere betonnen parkeergarages in Nederland hoeven nu ook niet direct de alarmbellen af te gaan. "Zolang er goed gecontroleerd wordt op de staat en kwaliteit hoef je je geen zorgen te maken. Als dat achterwege blijft is de kans groter dat er iets gebeurt", zegt Ankersmit.