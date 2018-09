'Justitie vervolgt vijf militairen voor misbruik en treiteren collega's'

Het Openbaar Ministerie vervolgt vijf oud-militairen van de Luchtmobiele Brigade van de Oranjekazerne in Schaarsbergen voor seksueel misbruik, treiteren en vernedering van een aantal collega's. Dat schrijft De Telegraaf.

Het OM wil dat nog niet bevestigen, omdat eerst alle betrokkenen moeten worden ingelicht. Morgenochtend komt het OM naar buiten met het besluit.

Drie militairen klaagden in totaal negen collega's aan voor structurele mishandeling en pesten. Ook werden ze tijdens een ontgroeningsritueel aangerand.

Twee weken geleden werd bekend dat deze negen militairen de drie beschuldigende collega's weer aanklagen wegens smaad. Ze hebben de beschuldigingen steeds tegengesproken.

Mishandelingen

De drie militairen meldden zich al in 2013 bij hun commandant over de mishandelingen. Eind vorig jaar traden ze met hun verhaal naar buiten in de Volkskrant. In dat interview zei een van hen: "Als er een hele groep over je heen staat te pissen en een sergeant daar om moet lachen, dan weet je het gewoon niet meer."

De soldaat die het ergst werd misbruikt vertelde dat hij na gedwongen drugsgebruik werd mishandeld en daarna verschillende keren anaal verkracht door een korporaal, terwijl meerdere mannen hem vasthielden.

Defensie deed in 2013 aangifte, maar er kwam geen strafrechtelijk onderzoek omdat de betrokken militairen volgens het OM geen aangifte wilden doen. Dat is daarna wel gebeurd, waarna de marechaussee een strafrechtelijk onderzoek instelde.

Pesterijen

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant stelde staatssecretaris Visser een speciale onderzoekscommissie in. Die concludeerde in een tussenrapportage in maart dat er in de Oranjekazerne inderdaad sprake was van pesterijen, intimidatie en seksueel geweld. Maar een intern onderzoek van Defensie hiernaar schoot volgens de commissie ernstig tekort.

Twee weken geleden werd bekend dat twee van de drie militairen die zeggen op de kazerne te zijn mishandeld, een schadevergoeding hebben gekregen van het ministerie van Defensie. Zij werken niet meer bij defensie.