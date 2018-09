Glennis Grace in de halve finale: wat betekent dit voor haar carrière?

Vannacht (02.00 uur Nederlandse tijd) staat Glennis Grace in de halve finale van America's Got Talent. Haar droom is om in de VS door te breken. Ze is niet de eerste Nederlandse artiest die het probeert te maken in het buitenland met een deelname aan een talentenjacht.

Berget Lewis, in Nederland vooral bekend als achtergrondzangeres, doet in 2017 mee aan de Britse X Factor. Ze komt glansrijk de eerste ronde door, maar moet het programma verlaten net voor de liveshows. Het is een periode waar ze ook niet op terug wil kijken, vertelt haar management. Het heeft voor haar geen doorbraak in Engeland opgeleverd.

Volgens muziekproducer Eric van Tijn komt dat omdat Lewis zonder plan heeft meegedaan. "Zij dacht volgens mij: ik kijk wel wat er gebeurt. Berget is natuurlijk ook hartstikke goed, maar Glennis pakt het serieuzer aan. Bij haar is erover nagedacht voordat ze auditie deed."