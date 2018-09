Orbán in Brussel: Europese politici schenden eer van Hongarije

"Vandaag veroordeelt de Europese politiek niet alleen een regering, maar een land en zijn volk." Met gevoel voor drama beschuldigde de Hongaarse premier Viktor Orbán de Europese politici ervan dat ze geen respect hebben voor zijn land. "Ik verdedig mijn land, dit is een erezaak voor mijn volk."

Orbán gebruikt grote woorden in het debat in het Europees Parlement over wat er moet gebeuren met Hongarije. Op tafel ligt een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) waarin ze pleit voor een strafprocedure tegen Hongarije.

In het rapport beschrijft Sargentini misstanden in Hongarije, variërend van misbruik van Europese subsidies en racisme tot het uithollen van het juridische systeem door de benoeming van bevriende rechters.

"Het is het geheel", zegt Sargentini. "Het kan niet dat je kranten sluit, rechters ontslaat, universiteiten met sluiting dreigt en het politieke partijen onmogelijk maakt campagne te voeren. Bovendien stoppen mensen geld in eigen zakken. In de omgeving van Orbán zijn er mensen enorm rijk geworden. Dan is er iets mis in het land."

Geen hand

Sargentini wordt in Hongarije gezien als volksvijand nummer één. Ze vindt dat strafmaatregelen onvermijdelijk zijn geworden. "Het is tijd geworden om keuzes te maken. Orbán is de afgelopen acht jaar telkens weggekomen door vaak net op tijd te bewegen. Hij deed dan een kleine toezegging, maar fundamenteel heeft hij nooit iets veranderd."

Bij het begin van het debat wilde Sargentini de Hongaarse premier een hand geven. Maar Orbán kwam, al dan niet bewust, te laat de vergaderzaal binnen.

'Prijs Hongarije'

Volgens Orbán moet zijn land niet worden veroordeeld, maar juist geprezen. "U veroordeelt een land dat heeft gestreden voor vrijheid en democratie." Dat kwam hem op kritische opmerkingen te staan uit de zaal. "U bent de leider van de meest corrupte regering in de hele Europese Unie", zei Udo Bullman, leider van de sociaaldemocraten in het parlement.

Volgens de leider van de liberalen, Guy Verhofstadt, zou het huidige Hongarije nooit lid kunnen worden van de EU. Een opvatting die werd gedeeld door Philippe Lamberts van de Groenen. Die opvattingen veroorzaakten veel rumoer in de zaal. De Poolse parlementariër Ryszard Legutko wees erop dat de partij van Orbán wel de verkiezingen had gewonnen.

Verdeelde christendemocraten

Morgen stemt het Europees Parlement over een procedure tegen Hongarije. Om die te kunnen beginnen moet een twee derde meerderheid het rapport van Sargentini steunen.

De sleutel ligt in handen van de Europese christendemocraten, de fractie waar zowel het Nederlandse CDA als de Hongaarse partij Fidesz van Orbán lid van is. De verwachting is dat de christendemocraten verdeeld stemmen.