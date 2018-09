Chauffeur 'geroofde' vrachtwagen met miljoenenlading zelf verdachte

De marechaussee heeft een man gearresteerd in het onderzoek naar een gestolen vrachtwagen op Schiphol. Het gaat om de chauffeur van de vrachtauto, die was geladen met apparatuur met een waarde van ruim 5 miljoen euro.

In de woning van de chauffeur, een 42-jarige man uit Amsterdam, zijn een grote hoeveelheid contact geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen.

Bedreigd

Volgens de man was hij op 17 augustus kort na het laden van zijn vrachtwagen op Schiphol bedreigd door iemand met een wapen. Hij zei dat hij was mishandeld, vastgebonden en opgesloten in de kofferbak van een auto. Later zou hij in de buurt van Schiphol zijn vrijgelaten.

Een week na de roof werd de vrachtwagen uitgebrand teruggevonden op een weg tussen Aarlanderveen en Ter Aar. De truck was leeg en had geen kentekenplaten meer.

Vanmorgen is de chauffeur door de marechaussee aangehouden en vastgezet. Meerdere arrestaties worden niet uitgesloten.