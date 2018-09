Minister stapt naar rechter om aangekondigde politieacties te verbieden

Minister Grapperhaus van Justitie heeft een kort geding aangespannen om de aangekondigde politieacties van dit weekend te verbieden. Hij had de politiebonden al gesommeerd om niet door te gaan met hun staking, maar zij gaven geen gehoor aan die oproep.

De bonden hebben alle politiemedewerkers opgeroepen om vanaf vrijdagmiddag hun werkzaamheden neer te leggen. Ze zullen dan alleen nog uitrukken bij noodhulpverzoeken die spoedeisend zijn.

Grapperhaus waarschuwde in een sommatie die gericht was aan de voorzitters van de politiebonden dat er door de acties sprake is van onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid.

"Deze risico's maken de aangezegde actie onverantwoord en onbeheersbaar", aldus de minister. "U en ik kunnen het ons niet permitteren om concessies te doen aan de veiligheid in Nederland en aan de veiligheid van politiemensen."

Alle begrip

Een woordvoerder zegt dat de minister alle begrip heeft voor politiemensen die actie willen voeren. "Alleen: in dit geval zijn de veiligheidsrisico's te groot."

De politie voert actie voor een betere cao. Door de hogere werkdruk kunnen agenten onvoldoende instaan voor de veiligheid, zeggen de bonden. Ook een hoger salaris en de pensioenleeftijd zijn belangrijke punten.