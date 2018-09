Opnieuw stakingen bij metaalbedrijven

De stakingen bij metaalbedrijven gaan eind deze week verder in Zuid-Holland, nadat eerder het werk was neergelegd in Noord-Brabant en Limburg. De bonden nemen geen genoegen met het eindbod van de werkgevers.

De bonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent op jaarbasis. Ze vinden dat de werknemers moeten meeprofiteren van de winsten die worden gemaakt in de sector.

Naast een hoger loon willen de bonden ook "een einde aan de doorgeslagen flexibilisering". Verder eisen ze dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van vaste en tijdelijke medewerkers gelijkgetrokken worden.

De werkgevers boden eind vorige week 7,87 procent loonsverhoging over een periode van 33 maanden. Dat was eerder 6,9 procent. Het voorstel komt neer op 2,86 procent loonsverhoging per jaar. Daarnaast wordt er 11 miljoen euro vrijgemaakt voor scholing.

Ultieme eindbod

Volgens werkgeversorganisatie FME is dit het ultieme bod. "We hopen dat de bonden inzien dat dit voorstel méér dan redelijk is en besluiten een akkoord te bereiken", liet een onderhandelaar eerder al weten.

Maar de bonden gaan er dus niet mee akkoord en zetten de estafettestaking nu door in Zuid-Holland. Komende donderdag en vrijdag wordt er onder meer gestaakt bij IHC en Fokker.

In heel Nederland werken zo'n 150.000 werknemers volgens de cao Metalektro. Naast IHC en Fokker gaat het ook om bedrijven als DAF, VDL, ASML, Stork, Siemens en Scania.