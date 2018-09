Piloot moest aan de hand van potloodtekening crimineel bevrijden

De andere verdachten

Naast de piloot en de 'regisseur' houden de andere vier verdachten in de rechtbank hun mond. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht. De rechtbank behandelt daarom tot slot nog de persoonlijke omstandigheden van de negen verdachten.

Houssain el M. is niet aanwezig in de rechtbank vandaag, maar is meerdere keren veroordeeld voor diefstal met geweld, mishandeling en wapenbezit. De advocaat wil daar verder geen mededelingen over doen.

Ismaël el H., ook niet aanwezig in de rechtbank, is op vrije voeten en woont weer bij zijn ouders. Zijn advocaat vertelt dat het goed met hem gaat, hij werkt als buschauffeur en is verloofd.

Abdellatif N. woont bij zijn ouders, in dezelfde straat als Ismaël. Hij rust uit van een auto-ongeluk. Door nek- en rugklachten kon hij niet werken en kreeg hij een uitkering. Na zijn vrijlaten wil hij taxichauffeur worden.

Ook afwezig: Omar A. Hij woont met zijn broer en zus bij zijn moeder, heeft een vriendin en een diploma bij het ROC als arbeidsgekwalificeerd assistent. De reclassering vermoedt dat hij een lichte verstandelijke beperking heeft.

Over Sofyan el H. weten we niets: hij wil niks loslaten over zijn persoonlijke omstandigheden. Ook over plannen voor na zijn vrijkomen laat hij niets los.

De Colombiaanse piloot, Alvaro G.B. is getrouwd. Zijn vrouw en dochter wonen nu in Venezuela.

Rachid el M. houdt ook zijn lippen op elkaar. Waar hij woont is niet bekend. Ook zijn toekomstplannen zijn onduidelijk.

Waarom Saiffedine M. in de rechtbank zit is vreemd, vindt de rechter. "Zo zie ik dat ook", zegt hij. Hij woont thuis met ouders en drie zussen, heeft een mbo-diploma, had een baantje en is nauwelijks in aanraking geweest met justitie.

De 'regisseur', Abdelghafour L., heeft met zijn vrouw drie kinderen. Zijn werk houdt hij 'liever privé'. Ook over zijn toekomst laat hij niets los.

Morgen komt het Openbaar Ministerie met de strafeis.