Eenheid korps mariniers tijdelijk stilgelegd vanwege personeelstekort

Bij het Korps Mariniers is vorige maand een eenheid tijdelijk stilgelegd, omdat er een personeelstekort is. Staatssecretaris Visser schrijft dat aan de Tweede Kamer.

Het is de bedoeling dat het korps mariniers van Doorn naar Vlissingen verhuist. Een deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van de verhuizing: veel mariniers hebben aangekondigd dat ze niet mee willen naar Zeeland en dat ze een andere baan zoeken.

Verhoging 37 procent

Het kabinet houdt tot nu toe vast aan de verhuizing, maar heeft de Kamer wel beloofd de uitstroom van mariniers in de gaten te houden. In haar brief schrijft Visser dat bij het korps Mariniers dit jaar tot nu toe al meer mensen "irregulier" zijn weggegaan dan in heel 2017. Er is sprake van een toename van 37 procent. Irregulier betekent dat de marinier zelf ontslag heeft gevraagd; mensen die bijvoorbeeld met functioneel leeftijdsontslag zijn gegaan, zijn dus niet meegerekend.

Volgens Visser zijn de redenen om weg te gaan individueel en divers, maar een aantal vertrekkende mariniers noemt de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen als reden. Visser maakt zich zorgen over de uitstroom en ze zal de cijfers nauwlettend in de gaten blijven houden.

Sanering

De staatssecretaris schrijft verder dat een aantal werkzaamheden om de bouw van de kazerne in Vlissingen voor te bereiden een paar maanden wordt uitgesteld. Een deel van die werkzaamheden, zoals de sanering van grond, stond gepland op uiterlijk 25 juni, maar Visser schrijft aan de Kamer dat de termijn wordt opgeschoven tot uiterlijk 1 oktober.

Visser wil dat de Kamer nog de kans krijgt zich over de stand van zaken rond de verhuizing uit te spreken en dat proces wil ze "ordentelijk laten verlopen", schrijft ze in haar brief.

De staatssecretaris kan zich voorstellen dat berichten over verontreinigde grond in Vlissingen tot zorgen bij het personeel hebben geleid. Maar volgens Visser zijn het personeel en de medezeggenschapsorganen op verschillende momenten over de bodemverontreiniging geïnformeerd.

Ze schrijft dat van de in totaal 70 hectare grond een deel wordt gesaneerd of hersteld, omdat daar sprake is van ernstige verontreiniging. Volgens haar hoeft het grootste deel van de grond in principe niet te worden gesaneerd, omdat de verontreinigingen daar niet gevaarlijk zijn voor mens en en milieu. Maar er komen nog nieuwe bodemonderzoeken om dat nog eens vast te stellen.