OM eist dat jeugdsoos 10.000 euro geeft aan goed doel na dood 15-jarige

Jongerensoos 't Waeske in Guttecoven bij Sittard had nooit alcohol mogen schenken aan de 15-jarige Max à Campo. De jongen werd dronken en kwam vervolgens om het leven bij een verkeersongeluk. Het OM eiste daarom vandaag in een rechtszaak tegen de soos dat 't Waeske 10.000 euro overmaakt aan de Stichting Jeugd en Alcohol.

De dood van de jongen was een ongeluk, maar had volgens het OM voorkomen kunnen worden als de juiste mensen hun verantwoordelijkheid hadden genomen. Het OM vindt daarom dat de soos een half jaar dicht moet, als 't Waeske in de komende vijf jaar opnieuw in de fout gaat en alcohol schenkt aan een minderjarige.

Zijn eerste avondje uit

De 15-jarige Max uit Born was in oktober 2016 een avondje uit geweest bij 't Waeske. Hij werd dronken en liep op weg naar huis de snelweg A2 op. De jongen werd aangereden en overleefde het ongeluk niet. Zijn moeder houdt de jeugdsoos verantwoordelijk voor de dood van haar zoon. "Als er bij 't Waeske gewoon cola was geschonken, dan was dit niet gebeurd", zei ze in de rechtbank, meldt 1Limburg.

"Volwassenen hebben niet ingegrepen, zelfs niet toen hij moest braken. Hij was letterlijk en figuurlijk de weg kwijt en dat op de eerste avond dat hij op stap ging." Volgens haar heeft het bestuur van 't Waeske de jongen aan zijn lot overgelaten.

De vereniging die 't Waeske exploiteert gaf in de rechtbank toe dat er vaker alcohol werd geschonken aan minderjarigen. "Maar dat leidde eerder nooit tot problemen", zei een bestuurslid tegen de rechter. Na het dodelijk ongeluk zijn er maatregelen genomen door het bestuur. Er zijn strengere afspraken gemaakt over het alcoholbeleid en het toezicht is aangescherpt.