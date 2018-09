Internationaal Strafhof buigt niet voor dreigementen VS

Het Internationaal Strafhof blijft "onvervaard" zijn werk doen, ondanks Amerikaanse dreigementen. Witte Huis-veiligheidsadviseur John Bolton zei gisteren dat de rechters sancties te wachten staan als ze een zaak beginnen wegens misdragingen van Amerikaanse militairen in Afghanistan.

In een verklaring laat het hof vandaag weten onpartijdig en onafhankelijk te zijn en de steun te hebben van 123 landen. "Het ICC (Strafhof) gaat onvervaard verder met zijn werk, overeenkomstig deze principes en die van de rechtsstaat."

In een rapport uit 2016 stelt het ICC dat er aanwijzingen zijn dat Amerikaanse militairen gevangenen hebben gemarteld in geheime detentiecellen van de CIA in Afghanistan. Het hof onderzoekt op dit moment of het deze zaak op zich mag nemen.

'Amerikaanse burgers beschermen'

De Verenigde Staten erkennen het Strafhof niet, omdat het land niet wil dat zijn staatsburgers in het buitenland terechtstaan. "De VS zet alles op alles om zijn burgers te beschermen tegen de onwettelijke bestraffing door dit niet-legitieme hof", zei Bolton gisteren. "Voor ons is het hof al dood."

Hij dreigde de rechters met een inreisverbod voor de VS en de bevriezing van mogelijke tegoeden van de rechters bij Amerikaanse banken.