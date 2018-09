Parkeergarage Almere gestut, onderzoek loopt nog

De gemeente Almere heeft in de parkeergarage die gisteren werd ontruimd stutten laten plaatsen. Nu kan worden onderzocht hoe de scheuren zijn ontstaan en of er sprake is van instortingsgevaar.

De Metropolegarage in het centrum van de stad werd gisteren uit voorzorg ontruimd. Niemand mocht er meer in of uit. De garage ligt dicht bij een groot winkelcentrum en heeft plaats voor 414 auto's. Eigenaren van auto's die er nog staan, mogen die in de loop van de dag ophalen.

Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) overweegt om alle parkeergarages te laten onderzoeken. Dat is ook gebeurd na de instorting vorig jaar van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. Toen zijn er bij het onderzoek in Almere geen problemen aan het licht gekomen.