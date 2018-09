Grootste Russische militaire oefening sinds 1981 begonnen in oosten

In Siberië en het oosten van Rusland is het Russische leger begonnen met de grootste militaire oefening sinds 1981. Aan de oefening 'Vostok' doen volgens het Kremlin 300.000 militairen mee, 36.000 tanks en andere voertuigen, ruim 1000 vliegtuigen, helikopters en drones en 80 marineschepen.

De afgelopen week heeft de hoogste generaal, Valeri Gerassimov, gezegd dat de oefening niet is gericht tegen andere landen. Vorig jaar, bij een grootschalige oefening aan de westgrens, liet de Russische legerleiding het na om landen zoals Polen, Oekraïne en de Baltische staten, gerust te stellen.

Rusland heeft China gevraagd om deel te nemen aan 'Vostok'. Peking heeft 3000 militairen, pantservoertuigen en 30 vliegtuigen afgevaardigd die samen met de Russen oefenen in de buurt van de grens tussen beide landen. Ook buurland Mongolië doet mee aan de oefening.

Poetin blij met China

De oefening is volgens de Russen niet gericht op een specifieke vijand. Volgens Russia Today, een medium onder controle van het Kremlin, zijn uit het hele land legeronderdelen naar het oosten gestuurd. De oefening zou bedoeld zijn om te testen hoe snel grote hoeveelheden materiaal en militairen over grote afstanden verplaatst kunnen worden en hoe de samenwerking tussen de verschillende onderdelen verloopt.

President Poetin is samen met de Chinese president Xi voor een economische top in de oostelijk gelegen stad Vladivostok, vlak bij de Chinese en Noord-Koreaanse grens. Voorafgaand aan het militair machtsvertoon zei hij dat de relatie tussen beide landen is gebaseerd op vertrouwen, onder meer op het gebied van politiek, veiligheid en defensie.

Nog meer oefeningen

De Russen houden tegelijkertijd nog een andere 'militaire oefening', in het oosten van de Middellandse Zee. Daar heeft het land zo'n 25 schepen samengetrokken voor de kust bij Syrië. De Russische schepen gaan mogelijk een rol spelen bij een offensief van de Syrische strijdkrachten in de regio Idlib. NAVO-schepen schaduwen deze Russische vloot.

De NAVO houdt later dit jaar waarschijnlijk ook zijn grootste militaire oefening sinds het eind van de Koude Oorlog. Eind oktober komen in Noorwegen ruim 40.000 militairen uit 30 landen samen om te trainen.