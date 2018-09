In 't Veld weer D66-lijsttrekker Europa

Sophie in 't Veld wordt opnieuw lijsttrekker voor D66 bij de Europese verkiezingen. In 't Veld, die al sinds 2004 in het Europees Parlement zit, won een onlineverkiezing onder de leden van D66. Ze kreeg 55 procent van de stemmen. Ze versloeg haar rivalen Marietje Schaake, nu ook al lid van het Europees Parlement, en Felix Klos, voormalig woordvoerder van partijleider Pechtold.

In 't Veld wordt voor de derde keer lijsttrekker. Ze zei na haar uitverkiezing dat "we ons moeten blijven uitspreken voor Europa en dat we trots moeten zijn op onze Europese identiteit". D66 heeft nu vier leden in het Europees Parlement.

De Europese verkiezingen zijn in Nederland volgend jaar op 23 mei.