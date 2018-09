Onderzoek bij Rooyse Wissel na zelfdoding tbs'er

Tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum heeft een onderzoek ingesteld nadat een patiënt zichzelf van het leven had beroofd. De man werd gisteren dood in zijn kamer gevonden.

"We willen graag weten of we signalen hebben gemist", zegt de kliniek in een verklaring. "Daarom voeren we een intern onderzoek uit naar het overlijden. Daarnaast hebben we het overlijden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd."

Een woordvoerder zegt tegen 1Limburg dat het incident veel indruk heeft gemaakt op andere bewoners. "Onze aandacht gaat nu uit naar de overige patiënten en de familie van de persoon in kwestie."

Incidenten

De Rooyse Wissel kwam de afgelopen tijd geregeld in het nieuws met uiteenlopende incidenten. Zo was er een ontsnappingspoging, bleken patiënten in delen van het gebouw te komen waar ze niet mochten zijn en werd een medewerkster aangerand en mishandeld.

Vakbond FNV weet die eerdere incidenten aan bezuinigingen en personeelstekorten. Daardoor zijn er volgens de bond meer kansen op incidenten. Hoewel de vakbond kritisch was, zei de bond ook dat incidenten in instellingen als De Rooyse Wissel niet altijd voorkomen kunnen worden.