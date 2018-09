Rector Universiteit Leiden verbijsterd, maar blijft geld geven aan Minerva

Stolker reageerde zaterdag op Twitter en is 'verbijsterd'. Maar hij voegt daar nu aan toe dat de geldkraan voor het studentencorps niet dicht hoeft. "Het heeft geen enkele zin om nu te zeggen: we trekken jullie studiebeurzen in of we gaan alle banden doorsnijden. Wij kiezen er nu voor om ze de tijd te geven om met een cultuurverandering aan de slag te gaan."

De rector magnificus vindt het "verstandig" dat Minerva zelf onderzoek naar de misstanden heeft laten doen. "Daar ben ik heel blij mee; dat is nog nooit gebeurd in de twee eeuwen dat ze nu bestaan. Er komen iets van 31 aanbevelingen uit het onderzoek. Die geven me wel zoveel vertrouwen, dat ze daarmee op een beter pad komen dan waar ze nu zitten."

Niet met Kerstmis klaar

Stolker benadrukt dat alle misstanden zich in het verleden hebben afgespeeld. "Die dingen hebben we meteen verboden. Dat gebeurt dus ook niet meer", stelt hij.

Hij wil ook niet spreken van een laatste kans voor Minerva. "Ik geef ze nu de gelegenheid. Dit zal best even duren. Dit zal niet met Kerstmis klaar zijn. Cultuurverandering is iets wat tijd kost. We gaan er wel bovenop zitten. En ik reken op de reünisten, die hebben een enorm sterke band met hun oude vereniging. Ze moeten de studenten gaan helpen met deze cultuurverandering."

Eerder dit jaar besloten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool de subsidie aan het studentencorps Vindicat wel deels in te trekken na de mishandeling van een student. Ook in Delft, Rotterdam en Amsterdam hebben de universiteiten financieel ingegreen bij studentenverenigingen waar sprake was van misstanden.