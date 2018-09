Explosies en beschietingen: 100 gevangenen ontsnappen uit Braziliaanse cel

Uit een zwaarbewaakte gevangenis in het noordoosten Brazilië zijn meer dan honderd gevangenen ontsnapt. Ze konden ontkomen toen zwaarbewapende mannen de deur van de gevangenis opbliezen, meldt het Franse persbureau AFP.

Volgens lokale functionarissen werd de aanval op de gevangenis gepleegd door twintig mannen in vier voertuigen. Ze schuwden het geweld niet: er werd geschoten op wachttorens en de mannen gebruikten explosieven om de voorkant van het cellencomplex op te blazen.

De ontsnapping leidde tot veel beroering in de omgeving van de gevangenis. Ordetroepen sloten het stadhuis, scholen en ziekenhuizen van de stad Joao Pessoa hermetisch af. Inmiddels zijn 41 van de 105 ontsnapte gevangenen opgepakt.

Het is niet duidelijk of de mensen die de aanval op de gevangenis uitvoerden specifiek voor één gevangene kwamen.

Problemen

Brazilië staat bekend om zijn overvolle gevangenissen, waarin de omstandigheden zwaar zijn. Het gaat er vaak gewelddadig aan toe. In april kwamen bij een uitbraakpoging twintig mensen om het leven en begin dit jaar kwamen negen gevangenen om het leven bij rellen. Bij een opstand in een gevangenis in 2017 kwamen zeker zestig mensen om.

Het land kent de op twee na grootste gevangenispopulatie ter wereld: meer dan 700.000 mensen zitten in een Braziliaanse cel. En dat terwijl de gevangenissen slechts berekend zijn op in totaal zo'n 370.000 gevangenen. Volgens schattingen zit ruim 30 procent van de gevangenen in voorlopige hechtenis of zonder aanklacht in de cel.