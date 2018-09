Groningse tenten voor buitenlandse studenten staan alweer leeg

Het tentenkamp dat de Rijksuniversiteit Groningen had opgebouwd om internationale studenten onderdak te brengen, is nog geen twee weken in gebruik geweest. Vanaf 28 augustus konden studenten er terecht, vanochtend bleek dat het leegstaat.

Twintig studenten kunnen tot 1 oktober een stuk comfortabeler wonen in een leegstaand schoolgebouw. De rest heeft volgens RTV Noord elders een kamer gevonden.

Het tentenkamp - met in totaal 90 bedden - leidde eind augustus tot opschudding. Dertig bedden op een rij, een toiletgebouw buiten; dat was alles. "Het is antireclame voor Groningen", zei bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool. "Studenten zijn burgers die een kamer zoeken. En daar moeten we aan voldoen. En dat is dit jaar bepaald niet makkelijk."

Na 33 afwijzingen allang blij

Er waren ook critici die zeiden dat het tentenkamp bewees dat de Groningse universiteit te gretig studenten uit het buitenland werft. Buitenlandse studenten zelf reageerden milder. "Dertig bedden op een rij, een stoel naast je bed; het is tenminste iets", zei Anton bij Hanze Mag. Addy, een andere buitenlandse student, zegt dat hij na 33 afwijzingen voor een gewone studentenkamer allang blij is dat hij onderdak heeft.

Nu zijn dus alle studenten vertrokken. Dat is opmerkelijk, want afgelopen donderdag hield een groep studenten het bestuursgebouw van de universiteit nog bezet uit protest tegen de slechte huisvesting van de buitenlandse studenten. De universiteit zegde daarop toe dat dat er een convenant studentenhuisvesting van de gemeente komt, met alle betrokken partijen.