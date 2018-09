Saudische prinses in Parijse Ritz-hotel beroofd van 8 ton aan sieraden

Een Saudische prinses heeft bij de politie in Parijs aangifte gedaan van diefstal van sieraden met een waarde van zeker 800.000 euro. Ze zouden zijn gestolen uit haar suite in het Ritz-hotel. De vrouw had de juwelen niet opgeborgen in de kluis. De politie zegt dat er geen sporen zijn gevonden die duiden op een inbraak.

Het is voor de tweede keer dit jaar dat er aangifte wordt gedaan van een roof uit het chique hotel aan de Place Vendôme. In januari sloegen dieven met bijlen vitrines stuk in de lobby. Ze gristen voor miljoenen aan juwelen weg. De daders daarvan zijn gepakt en de sieraden zijn later teruggevonden.