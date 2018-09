Sloop C&A Eindhoven stilgelegd na 'stoere-mannen-actie'

De sloop van het C&A-gebouw in het centrum van Eindhoven is stilgelegd. Op internet verscheen onlangs een filmpje waarin een van de slopers aan het werk is op grote hoogte, in een zware graafmachine die aan een hijskraan hangt.

Rob van Gemert van FNV Bouwen en Wonen bevestigt de authenticiteit van de beelden bij Omroep Brabant. "Het is crisis bij aannemersbedrijf Stam + De Koning dat verantwoordelijk is voor de sloopwerkzaamheden", zegt hij. "Alle zeilen zijn bijgezet."

Duidelijk is dat de levensgevaarlijke actie aan geen enkel veiligheidsvoorschrift voldoet. De man in de graafmachine heeft zelfs geen helm op. Volgens Van Gemert "lopen er nu verschillende onderzoeksinstanties rond die willen weten wat er gebeurd is. De medewerker in de graafmachine is donderdag naar huis gestuurd."

Eng dat dit kan in Nederland

"Ik vind het heel eng dat het hier in Nederland kan. Dat verwacht je niet", reageert een geschrokken winkelier op Omroep Brabant. Zij kon haar ogen niet geloven toen ze naar boven keek. "Ik hoop wel dat het maar één keer gebeurt en hierna nooit meer.

De FNV heeft opheldering gevraagd bij het aannemersbedrijf. Van Gemert: "Via directeur Arno van Tilburg van Stam + De Koning hoorde ik dat het een stoere-mannen-actie is geweest die niet langer dan tien minuten heeft geduurd. Het bedrijf is ontzettend geschrokken van de beelden. De directie is ook woedend op die andere medewerker, die deze gekke capriolen filmde. Het is natuurlijk heel slechte reclame voor ze."

Stam + De Koning heeft ondanks herhaalde verzoeken om commentaar nog niet gereageerd. De fractie van de LPF in Eindhoven wil de kwestie aan de orde stellen in de gemeenteraad.