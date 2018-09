Kunstenaar Co Westerik (94) overleden

Veel prijzen

De natuur en verwondering over alledaagse situaties waren zijn belangrijkste drijfveren. Co Westerik kreeg prijzen voor zijn teken- en schilderwerk en nam verschillende keren deel aan de Biënnale van Venetië. In 1999 werd hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De op 2 maart 1924 in Den Haag geboren Jacobus Westerik volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Direct na zijn afstuderen in 1947 maakte Westerik het schilderij 'De Visvrouw'. Daarmee won hij in 1951 de Jacob Maris Prijs voor de Schilderkunst.

Westerik schilderde heel anders dan men tot dan toe gewend was, wat hem na deze prijs behalve positieve ook veel negatieve publiciteit opleverde.