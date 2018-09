De politie in Utrecht heeft in een woning aan de Oudenoord een man neergeschoten. Hij is in zijn been geraakt. De man zou iemand hebben bedreigd met een mes.

De brandweer is bij de woning om hem daaruit te halen. Ook is er een traumahelikopter aanwezig.

Wie de man heeft bedreigd en waarom hij is neergeschoten is niet duidelijk.