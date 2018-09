Shell trekt 200 miljoen euro uit voor nieuwe campus in Den Haag

Nederland wordt de spil van waaruit oliemaatschappij Shell de omslag naar nieuwe energie wil gaan maken. Het wereldwijd opererende concern trekt 200 miljoen euro uit om in Den Haag een nieuwe campus te bouwen. Daar komt dan ook het hoofdkantoor van de divisie New Energies van het bedrijf.

Die tak doet onderzoek naar vormen van energie met minder CO2-uitstoot, zoals zonne- en windenergie en biobrandstoffen. De divisie moet Shell helpen mee te komen in de wereldwijde energietransitie. Bij New Energies werken in Den Haag nu zo'n 150 mensen. Shell denkt dat daar de komende jaren enkele honderden banen bij gaan komen.

Ook in het Amsterdamse onderzoekscentrum van Shell wordt extra geïnvesteerd. Daar werken nu al zo'n duizend mensen en daar komen er de komende jaren nog zo'n driehonderd bij.

De nieuwe campus in Den Haag komt op de plek van het huidige hoofdkantoor van Shell aan de Haagse Carel van Bylandtlaan. Het monumentale pand uit 1917, een van de oudste Shell-kantoren in Nederland, wordt gerenoveerd en uitgebreid.