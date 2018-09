Verkeerschaos door gekantelde vrachtwagen op de A4

Het verkeer op de snelwegen rond Bergen op Zoom moet rekening houden met veel vertraging. Op de A4 bij knooppunt Zoomland is een vrachtauto met avocado's gekanteld en door de vangrail gegaan. De chauffeur raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis.

Het bergen van de vrachtwagen moet secuur gebeuren, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan Omroep Brabant weten. "Er zit een scheur in de container van de vrachtwagen. In die container zitten avocado's. We willen niet dat die de rijksweg op rollen, want dan wordt het een vettig goedje waar weer ongelukken door kunnen gebeuren."

De verwachting is dat de A4 in zuidelijke richting tot 18.00 is afgesloten. In noordelijke richting is de weg wel open, maar daar wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. Nu al heeft het verkeer op de A4 te maken met veel vertraging. Ook op de A58 vanuit Roosendaal richting Bergen op Zoom staat een file.