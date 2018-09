Smerige klus: 25 ton gelekte olie opruimen in Sri Lanka

In Sri Lanka zijn meer dan 300 mensen van de marine en het kustwachtpersoneel ingezet bij een smerige klus. Over twee kilometer kustlijn ligt zo'n 25 ton olie verspreid.

De olie moest vanaf een tanker, via een pijpleiding, naar een opslagfaciliteit op het land stromen, maar er bleek een lek in de leiding te zitten. Tonnen olie konden daardoor in zee terechtkomen. De olie ligt nu op het strand tussen Uswetakeiyawa naar Dikkowita, dicht bij de hoofdstad Colombo.

"Zo'n 75 procent van de klus is nu geklaard", zegt een van de medewerkers. "Ik denk dat we vanavond of morgen de klus kunnen afronden."