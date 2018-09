Mobieltje in de klas: verbieden, gedogen of beleid maken?

Pijpers ziet veel verschil met drie jaar geleden, toen veel scholen nog zoekende waren naar hoe om te gaan met het telefoongebruik. "Alle scholen hebben hier inmiddels beleid op gemaakt. Daar zijn grote verschillen tussen, net als hoe het in de praktijk uitwerkt. Maar we zien zeker vooruitgang."

Zo gaan de scholen ermee om

Op de meeste scholen moet de telefoon worden uitgeschakeld en buiten het zicht blijven, tenzij de docent toestemming geeft om de mobiel voor de les te gebruiken. Wie zich er niet aan houdt, is tot het eind van de schoolweek zijn mobiel kwijt. Of kan, zoals op het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen, kiezen tussen vier uur nablijven of de mobiel een dag inleveren. En dat beleid werkt, volgens afdelingshoofd Peter Boone: "Als ik eens per week een leerling aan mijn bureau heb staan, is dat veel."

Op bijvoorbeeld het het Ichthus College in Veenendaal en het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch doen de leerlingen hun telefoons aan het begin van de les in een speciale tas met genummerde vakjes.

Weer andere onderwijsinstellingen kiezen voor een totaalverbod waar mobieltjes linea recta opgeborgen worden in de kluisjes.

Wifivrije uurtjes

Toestaan of verbieden zijn niet de enige opties, zeggen zowel Pijpers als Mombarg. Zo hebben meerdere scholen in Amerika 'socialemediapauzes': twee of drie keer per dag krijgen studenten de kans om hun accounts en updates te checken en te reageren. In Finland houden veel scholen een wifi-vrij moment tussen 11.00 en 13.00 uur.

Pijpers kent een docent die met zijn leerlingen oefent om op een scherm een stuk tekst te lezen, zonder naar een ander scherm te gaan. "Dat doet hij eerst 3 minuten, dan 5 minuten. Deze man is voortdurend bezig met de vraag hoe technologie een goede plek in het onderwijs heeft. Plus, belangrijker nog, hij laat zijn leerlingen nadenken over hoe ze met die afleiding omgaan."