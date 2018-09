Britse campagne: verander de manier waarop we over zelfmoord praten

De term 'zelfmoord plegen' zou niet meer gebruikt moeten worden in de media. Dat schrijven een Britse columnist en politicus in een open brief, vandaag gepubliceerd naar aanleiding van World Suicide Prevention Day.

Volgens auteurs Luciana Berger en Bryrony Gordon suggereert de formulering commit suicide dat zelfmoord "ofwel een zonde, of een misdaad is". Meer dan 130 mensen ondertekenden de verklaring, onder wie veel journalisten, politici en experts of het gebied van zelfmoordpreventie. De schrijvers roepen journalisten op om kritisch te kijken naar hoe ze rapporteren over zelfmoord.

"De term 'zelfmoord plegen' impliceert dat het beëindigen van je leven een egoïstische, laffe en criminele daad is, in plaats van de manifestatie van mentale problemen en onhoudbare pijn", staat in de brief. "Het draagt ook bij aan het stigma en gevoel van schaamte, dat mensen tegenhoudt om hulp te zoeken." De auteurs adviseren de media daarom de formulering 'zelfmoord plegen' te vervangen door het neutralere 'overleden door zelfmoord'.

Belangrijke nuance

In Nederland biedt Stichting 113 Zelfmoordpreventie hulp aan mensen die rondlopen met suïcidale gedachten. Ook zij gebruiken 'overleden door zelfmoord' op hun website. "We zeggen nooit dat iemand zelfmoord heeft gepleegd", vertelt woordvoerder Stefanie Michelis. "Het liefst zien we dat andere mensen en de media die nuance ook gebruiken."

De organisatie vindt zelfmoord geen mooi woord, vervolgt ze. "We begrijpen ook dat het een negatieve lading met zich meedraagt." Toch kiezen ze ervoor om de term wel te gebruiken op hun website, en niet alleen suïcide. "Mensen zoeken toch het snelst naar het woord zelfmoord. Vindbaarheid is de prioriteit: we willen dat mensen ons snel kunnen vinden als ze onze hulp nodig hebben."