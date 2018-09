Opnieuw steekincident Parijs: twee gewonden, dader aangehouden

In het centrum van Parijs heeft zich opnieuw een steekincident voorgedaan. Een man viel in het elfde arrondissement, vlak bij de Place de la Bastille, een postbode aan met een schaar. Daarna verwondde hij ook nog een voorbijganger. De dader is aangehouden, melden Franse media. Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn.

De politie gebruikte een stroomstootwapen om de man in te rekenen. Er is nog niets bekend over zijn identiteit en motief.

Steekincident

Over het steekincident van gisteravond in Parijs, waarbij een man op zeven mensen instak en er vier ernstig verwondde, is ook nog weinig bekendgemaakt. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben voor een terroristische daad.

Ook het motief van deze dader, volgens Franse media een man van Afghaanse afkomst, is nog niet duidelijk. Volgens omstanders maakte hij een gedrogeerde indruk.