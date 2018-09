Nieuwe Miss America is 'meer dan een badpak'

Nia Franklin is de nieuwe Miss America. Ze is de eerste miss, in het 98-jarige bestaan van de schoonheidscompetitie, die niet in haar badpak hoefde rond te paraderen.

"Ik ben blij dat ik daar niet hoef rond te lopen om de titel te winnen," zei Franklin, "want ik ben meer dan een badpak." Niet alleen zijn de veranderingen een welkome vernieuwing, vertelde ze de verslaggevers, ze was vooral ook blij dat ze nu iets meer kon eten zonder dat dat gelijk opviel.

Talenten en ambitie

In aanloop naar de verkiezingen werd besloten de badpakkenronde af te schaffen, na groeiende kritiek dat dat niet meer van deze tijd is. "We zijn niet langer een schoonheidswedstrijd, we zijn een competitie", lichtte organisator Gretchen Carlson het besluit toe. Ook de avondjurkenronde sneuvelde. In plaats daarvan ging de aandacht naar de talenten en ambities van de dames.

Winnares Franklin, zelf klassiek zangeres, is van plan zich in te zetten voor de schone kunsten.