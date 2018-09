Proef met communicerende auto's en verkeerslichten voor betere doorstroming

Auto's die met elkaar en met stoplichten communiceren om de doorstroming in het verkeer te verbeteren. Het is een proef die nu in de provincie Noord-Holland wordt uitgevoerd tussen het normale verkeer.

'Smart mobility' wordt het genoemd. De auto's communiceren met elkaar over de onderlinge afstand en snelheid. "Als de eerste auto remt, weet de laatste auto binnen een fractie van een seconde dat er geremd wordt en dan remt eigenlijk het hele treintje tegelijkertijd", legt gedeputeerde Elisabeth Post uit.

In de video hieronder is te zien hoe de zeven auto's tijdens de proef met elkaar communiceren: