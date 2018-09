Wekdienst 10/9: nieuw dreigingsbeeld en start inentingscampagne

Goedemorgen! De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) komt met een update over de kans op aanslagen in ons land en er begint een inentingscampagne tegen meningokokken.

Op de meeste plaatsen blijft het droog en is er af en toe zon. Het wordt 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten van het land. In de loop van woensdag en op donderdag is de regenkans groter en gaan de temperaturen omlaag.