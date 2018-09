Oppositieleider Cambodja na jaar vrijgelaten

In Cambodja is oppositieleider Kem Sokha vrijgelaten. Hij zat een jaar vast op verdenking van hoogverraad. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten spande Sokha samen met de Verenigde Staten om de regering van premier Hun Sen omver te werpen.

Gedurende Sokha's detentie sprak het hooggerechtshof in Cambodja een verbod uit op zijn partij, die de enige oppositiepartij in het parlement was. Daardoor was er bij de verkiezingen eind juli nauwelijks tegenstand voor Hun Sen. Zijn Volkspartij won alle 125 zetels.

Westerse landen en mensenrechtenorganisaties drongen al langer aan op de vrijlating van de 65-jarige Sokha. Dat dat nu is gebeurd, komt als een verrassing: twee weken geleden zei de premier nog in het openbaar dat daarvan geen sprake kon zijn.

Huisarrest

De oppositieleider is nu op borgtocht vrij. Zijn dochter zegt tegen persbureau Reuters dat hij onder huisarrest staat. Hij verkeert volgens haar in slechte gezondheid.

Sokha heeft het afgelopen jaar vastgezeten in een gevangenis in een afgelegen gebied bij de grens met Vietnam. Onduidelijk is of de aanklachten tegen hem zijn komen te vervallen.